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Стабилизировать не удалось: в ВСУ назвали направление, где ситуация продолжает ухудшаться

Враг давит на украинских бойцов на Лиманском направлении невероятным количеством пехоты

сегодня, 13:46
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Кравцев Сергей

Ситуация на Лиманском направлении продолжает становиться все более угрожающей. Российское командование бросает в бой большое количество пехоты и применяют много дронов, включая БПЛА на оптоволокне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

Стабилизировать не удалось: в ВСУ назвали направление, где ситуация продолжает ухудшаться

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы можем подтвердить, что за последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Это могут быть, как и большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями. Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды", — поделилась она.

Блищик добавила, что на Лиманском направлении украинским защитникам не хватает личного состава. Российской стороне же удается быстро пополняться новыми солдатами, несмотря на то, что рост потерь у противника продолжает стремительно увеличиваться.

Спикер отметила, за месяц только бойцы 66-й бригады нанесли россиянам действительно большие потери, в частности численностью в два батальона. Однако противника это не остановило. 

Анастасия Блищик добавила, действительно получается ситуация, что на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-lymanskyi-napriamok-front/33377039.html
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