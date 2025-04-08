Стабилизировать не удалось: в ВСУ назвали направление, где ситуация продолжает ухудшаться

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Кравцев Сергей
Ситуация на Лиманском направлении продолжает становиться все более угрожающей. Российское командование бросает в бой большое количество пехоты и применяют много дронов, включая БПЛА на оптоволокне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Блищик добавила, что на Лиманском направлении украинским защитникам не хватает личного состава. Российской стороне же удается быстро пополняться новыми солдатами, несмотря на то, что рост потерь у противника продолжает стремительно увеличиваться.
Спикер отметила, за месяц только бойцы 66-й бригады нанесли россиянам действительно большие потери, в частности численностью в два батальона. Однако противника это не остановило.
Анастасия Блищик добавила, действительно получается ситуация, что на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских захватчиков.
Читайте также на портале "Комментарии" — в районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.
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