Стабилизировать не удалось: в ВСУ назвали направление, где ситуация продолжает ухудшаться

Ситуация на Лиманском направлении продолжает становиться все более угрожающей. Российское командование бросает в бой большое количество пехоты и применяют много дронов, включая БПЛА на оптоволокне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы можем подтвердить, что за последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Это могут быть, как и большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями. Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды", — поделилась она.

Блищик добавила, что на Лиманском направлении украинским защитникам не хватает личного состава. Российской стороне же удается быстро пополняться новыми солдатами, несмотря на то, что рост потерь у противника продолжает стремительно увеличиваться.

Спикер отметила, за месяц только бойцы 66-й бригады нанесли россиянам действительно большие потери, в частности численностью в два батальона. Однако противника это не остановило.

Анастасия Блищик добавила, действительно получается ситуация, что на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в районе Лимана в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают усиливать давление на позиции ВСУ. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха. Об этом говорится в обновленном сообщении мониторингового канала DeepState.



