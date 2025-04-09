США впервые пригрозили России за срыв перемирия в Украине: детали

США не потерпят недобросовестных переговоров о прекращении войны или нарушения обязательств касательно перемирия в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.

США и РФ. Фото из открытых источников

Дипломат выразила соболезнования семьям, которые потеряли родных в результате атаки на Кривой Рог и напомнила, что вражеская баллистическая ракета была оснащена кассетной частью.

Дороти Ши подчеркнула, что США предложили всеобъемлющее прекращение боевых действий между Киевом и Москвой. Украина поддержала эту инициативу, тогда как российская сторона выдвинула ультимативное условие перемирия, касающееся только энергетических объектов и ситуации в Черном море. Киев дал свое согласие даже на такие ограниченные рамки.

По словам посла, позиция США понятная и ясная – мир возможен лишь при условии, что оба государства – как Украина, так и Россия – безукоризненно будут придерживаться согласованных во время встречи в Эр-Рияде обязательств.

"Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир наблюдает за этим. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру является реальной. В частности, мы призываем Российскую Федерацию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут повредить мирным усилиям и всем зависящим от них дискуссиям", — сказала Дороти Ши.

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