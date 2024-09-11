США видят по-другому завершение войны, как Украина: к чему Вашингтон подводит Киев

Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу "секретный отчет", раскрывающий стратегию по войне в Украине, сообщает Reuters. Детали документа остаются неизвестными, но ключевым элементом считается возможность передачи Украине ракет ATACMS. Этот вопрос остается открытым, ведь решение будет зависеть от ситуации и необходимости.

США и Украина

При этом эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала высказал предположение, что на фоне этой ситуации в скором времени может начаться обсуждение возможности использования западного оружия для ударов вглубь территории России.

Краев также отметил, что у Украины и России есть разное видение завершения войны: с одной стороны, украинцы представляют победу как Москву в огне, украинские солдаты фотографируются на фоне Кремля, а танки Abrams проезжают по Красной площади, с другой стороны россияне видят победу как радиоактивный пепел в Киеве и русские бронемашины в Ужгороде.

Однако, по его словам, в США победу Украины в войне с РФ видят несколько иначе. Для них завершение войны – это переговоры без полного уничтожения противника.

"Американцы не раз отмечали, что для них победа Украины – это, прежде всего, сильная переговорная позиция. Если на этом фоне россияне много говорят о переговорах, и украинские власти уже несколько месяцев настойчиво повторяют, что второй Саммит мира положил начало определенному переговорному формату, то логика Соединенных Штатов достаточно проста", — отметил Краев.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают идею завершения войны через переговоры, как это было во многих современных конфликтах. В этом контексте, чтобы обеспечить Украине более сильную позицию для переговоров, необходимо нанести России существенные потери, но без провокации к применению ядерного оружия или вмешательству Китая. Именно в этих целях обсуждается передача Украине ракет ATACMS.

Таким образом, передача ракет и возможные переговоры отражают стратегический подход Запада по усилению позиций Украины в этом конфликте, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что госсекретарь Блинкен во время визита в Украину может сообщить о важном решении Штатов.



