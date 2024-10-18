США улыбаются: эксперт объяснил, почему заявления о ядерном оружии не воспринимают всерьез

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Черновалова Кристина
Заявления президента Владимира Зеленского о возможном ядерном статусе Украины вызвали неоднозначную реакцию в западных политических кругах, где в основном отреагировали со скепсисом и улыбками. Об этом заявил политический эксперт Николай Мельник, отметив, что Украина на сегодняшний день физически не готова реализовать такую инициативу из-за существенной деградации военно-промышленного комплекса.
Эксперты сомневаются в способности Украины стать ядерной державой
По словам Мельника, в последние десятилетия украинский ВПК находился в состоянии упадка. В качестве примера он приводит тот факт, что государство не смогло построить даже патронный завод, не говоря уже о производстве сложных ядерных технологий. Кроме потери технических возможностей, страна также столкнулась с оттоком высококвалифицированных специалистов, преимущественно выезжающих за границу.
Мельник также отметил важность реформ в тылу и проведение эффективной мобилизации, без которых, по его мнению, украинское государство не сможет добиться устойчивости и доверия со стороны международного сообщества. Эксперт считает, что без серьезных шагов в этом направлении говорить о ядерном статусе Украины – это только политические заявления, не подкрепленные реальными возможностями.
Относительно перспектив поддержки Украины со стороны США, Мельник отметил, что надежды на то, что американские политики будут больше внимания уделять Украине в период предвыборной кампании, напрасны. Сейчас в Соединенных Штатах больше акцентируется внимание на внутренней борьбе и политических конфликтах, чем на проблемах международной арены.
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