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США улыбаются: эксперт объяснил, почему заявления о ядерном оружии не воспринимают всерьез

Готова ли Украина к ядерному статусу: Николай Мельник о заявлениях Зеленского

18 октября 2024, 16:28
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Черновалова Кристина

Заявления президента Владимира Зеленского о возможном ядерном статусе Украины вызвали неоднозначную реакцию в западных политических кругах, где в основном отреагировали со скепсисом и улыбками. Об этом заявил политический эксперт Николай Мельник, отметив, что Украина на сегодняшний день физически не готова реализовать такую инициативу из-за существенной деградации военно-промышленного комплекса.

США улыбаются: эксперт объяснил, почему заявления о ядерном оружии не воспринимают всерьез

Эксперты сомневаются в способности Украины стать ядерной державой

По словам Мельника, в последние десятилетия украинский ВПК находился в состоянии упадка. В качестве примера он приводит тот факт, что государство не смогло построить даже патронный завод, не говоря уже о производстве сложных ядерных технологий. Кроме потери технических возможностей, страна также столкнулась с оттоком высококвалифицированных специалистов, преимущественно выезжающих за границу.

" С таким же успехом можно было бы сказать, что мы готовимся стать государством без коррупции. Ну есть вещи в которые даже украинцы не верят, и не надо считать, что в США глупее жителей Правительственного квартала ", — подчеркнул эксперт.

Мельник также отметил важность реформ в тылу и проведение эффективной мобилизации, без которых, по его мнению, украинское государство не сможет добиться устойчивости и доверия со стороны международного сообщества. Эксперт считает, что без серьезных шагов в этом направлении говорить о ядерном статусе Украины – это только политические заявления, не подкрепленные реальными возможностями.

" Пока не прекратится сквозная жизнь тыла, и не будет проведена нормальная мобилизация — никто не поверит в эффективность украинского государственного механизма. Ведь если государство не готово совершать не популярные действия с целью самосохранения, то о чем вообще можно говорить. Какое ядерное оружие ?" – добавил Мельник.

Относительно перспектив поддержки Украины со стороны США, Мельник отметил, что надежды на то, что американские политики будут больше внимания уделять Украине в период предвыборной кампании, напрасны. Сейчас в Соединенных Штатах больше акцентируется внимание на внутренней борьбе и политических конфликтах, чем на проблемах международной арены.

" Ну а расчет на то, что американские политики станут более чувствительными к теме Украины ко Дню выборов Президента США – это глупость. Здесь уже пошла в ход чернуха всех уровней, и американский избиратель с политиками увлечены гивнометанием, а не проблемами Украинцев ", – пояснил эксперт.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8765481890157680&id=100000878673787&mibextid=WC7FNe&rdid=ED3xjauB3LzZDuvn
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