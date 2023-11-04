США тайно передали Украине специальное вооружение

США тайно передали Киеву самые "мощные" машины для разминирования Assault Breacher. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Forbes.

Машина для разминирования Assault Breacher

Издание отмечает, что ВСУ теперь располагают, самое малое, одной бронемашиной для подрыва минных полей. Журналисты обратили внимание, что на фото, опубликованных Офисом президента Украины, четко видна именно эта машина, хотя в списках передаваемой техники ее не упоминали.

В состав оборудования Assault Breacher входит 55-тонная машина разминирования с бронекорпусом танка М-1, навесное оборудование для минного плуга и пусковые установки для обезвреживания зарядов. Это штурмовая машина, которая помогает преодолеть линии обороны, ее ориентировочная стоимость — $4 млн.

Первое ее широкомасштабное использование морской пехотой США состоялось в совместной операции Международных сил содействия безопасности во время операции "Моштарак" в южном Афганистане во время войны в Афганистане в 2010 году против Талибана.



Эти гусеничные боевые машины специально разработаны для расчистки путей для войск и других транспортных средств через минные поля, придорожные бомбы и самодельные взрывные устройства. 72-тонная машина длиной 12 м построена на базе M1 Abrams с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, но оснащена лишь пулеметом Browning M2 и передним плугом шириной 15 футов (4,6 м), поддерживаемым металлическими лыжами, скользящими по грязи. На ее вооружении около 7000 фунтов (3200 кг) взрывчатки. Они оснащены системой линейных взрывных зарядов: ракетами, несущими взрывчатку С-4 на расстояние до 100-150 метров вперед, взрывая скрытую взрывчатку на безопасном расстоянии, чтобы войска и транспортные средства могли безопасно пройти.

Напомним, что в недавней статье для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости вооружить Силы обороны машинами для преодоления минных заграждений россиян, некоторые из которых составляют 20 километров в ширину.



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