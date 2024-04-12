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США создали для России "окно возможностей". Сдерживание врага идет за счет потери территорий

Отсутствие помощи от США создало критическую ситуацию на фронте, об этом в эфире ТСН сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ сдерживают врага ценой потери территорий

сегодня, 19:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если бы США вовремя предоставили Украине помощь, как и обещали, то ВСУ уже планировали бы свое наступление, а не находились в обороне. Более того, отмечает эксперт, Вашингтон создал для Кремля "окно возможностей", когда оружие заканчивается, а новый пакет помощи еще не принят и враг этой возможностью активно пользуется.

США создали для России "окно возможностей". Сдерживание врага идет за счет потери территорий

Война в Украине

Как отметил Жданов, Силы обороны сдерживают давление врага ценой потери территорий, и к сожалению, с этим сейчас что-то сделать невозможно, потому что нет соответствующего оружия и техники, запасы которых исчерпаны.

По словам эксперта, если Запад перестанет помогать Украине, то Киеву, к сожалению, придется думать о том, как выторговать у России наименее плохие условия капитуляции. При этом известно, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирные соглашения могут заключаться только с учетом новых реалий на земле. При этом он добавил, что за два года войны в Украине, в РФ в Конституции появились "новые регионы".

При этом, как считает Жданов, страну-агрессора полностью устраивает ползучее наступление. По его словам, Россия рассчитывает добиться своей цели и мотивирует своих граждан деньгами уходить на фронт. За те деньги, которые им предлагают, отметил военный эксперт, россияне готовы убивать украинцев "днями и ночами".

В этом контексте эксперт подчеркнул, что в Украине гораздо хуже мотивируют своих военных, плюс многие украинцы прячутся от мобилизации еще и не хватает остро оружия, поэтому критически необходима помощь Запада.

При этом Жданов предупредил Запад, если РФ победит в Украине, там будут стоять очереди в военкоматы и агрессор пойдет дальше – добиваться возвращения НАТО на границу 1997 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что мирные соглашения нужно заключать, исходя из новых реалий на земле.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/mi-duzhe-silno-prosidayemo-i-rosiya-cim-koristuyetsya-zhdanov-pro-plani-putina-zahopiti-kiyiv-2556391.html
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