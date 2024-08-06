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США снова помогли РФ: СМИ узнали о шокирующей помощи агрессору от Белого дома

Украина могла уничтожить десятки российских самолетов, но США запретили использовать свои ракеты для атаки

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

Украина летом имела уникальную возможность атаковать российскую авиабазу "Мылышево" и уничтожить авиапарк врага, однако США не разрешили использовать для этого ATACMS, сообщает Forbes.

США снова помогли РФ: СМИ узнали о шокирующей помощи агрессору от Белого дома

США и РФ

Как сообщает издание, в начале лета 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России разместил десятки самолетов Су-34, которые сбрасывают управляемые авиабомбы на территорию Украины, на открытой стоянке на авиабазе "Малышево" в Воронежской области, в 160 км от границы .

В статье говорится, что воронежское "Малышево" хорошо защищено, поэтому украинцы просили разрешения атаковать эту базу своими лучшими ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства ATACMS, которые практически невозможно перехватить. Однако администрация президента США Джо Байден отказалась.

Белый дом отметил, что эти ракеты могут быть применены только на временно оккупированных территориях.

Эти дискуссии не остались незамеченными россиянами, поэтому они решили вывести Су-34 из Малышево и других пограничных аэродромов. Сейчас многие Су-34 расположены на базах в сотнях миль от границы, что делает их неуязвимыми как для украинских беспилотников, так и для ATACMS.

Журналисты Forbes подытожили, что если Белый дом когда-нибудь позволит использование ATACMS для ударов по российским аэродромам, это может быть уже слишком поздно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде также обратили внимание на то, что Соединенные Штаты помогают России и не дают Украине одержать победу над врагом. Там отметили, что оказывая Украине поддержку, Белый Дом ограничивает ее дополнительными условиями по типу "бить можно, но не далеко, бить нельзя, потому что вырастет цена на нефть, Кремль не трогать".




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/05/ukraine-had-a-chance-to-blow-up-russias-best-warplanes-on-the-tarmac-the-white-house-said-no-and-now-its-too-late/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 17:27

Чи праві США чи ні? Кожен з терпіл та з корумпованої владної касти може судити сам. Виконується домовленість що РФ не чіпає не тільки "центри прийняття рішень", а й палаци та заводи олігархів. За це чимось та треба платити. Кожному своє!


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