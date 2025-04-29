США пытаются достичь соглашения с РФ любой ценой: почему это ужасно для Украины

Договоренность между США, Украиной и Россией может лишь временно остановить наступление Кремля, и ее последствия могут оказаться разрушительными для Киева, убежден журналист Politico Джейми Деттмер.

Россия и США. Фото: из открытых источников.

Он отмечает, что без четких гарантий безопасности от Соединенных Штатов и системной стратегии, включающей поставки Украине современного вооружения, такое соглашение станет не шагом к миру, а очередным этапом реализации планов российского диктатора Владимира Путина по покорению Украины.

Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о прекращении войны в первые 100 дней своего нового президентства, прогресс до сих пор не достигнут. Хотя встречу Трампа с Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска назвали "исторической" и "продуктивной", реальных результатов она не принесла. Как признал сенатор Марко Рубио, стороны приблизились к мирному соглашению, но еще далеки от его подписания. В ответ на это Трамп уже пригрозил сорвать переговоры, если не будет прорыва.

В то же время тон Трампа по отношению к Зеленскому остается резким, тогда как по отношению к Путину он демонстрирует снисхождение. Его спецпредставитель Стив Виткофф озвучивает месседжи, выгодные Кремлю, в частности рассказывает, как после покушения Путин якобы "молился о Трампе".

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает требовать от Украины уступок по оккупированным территориям. Несмотря на многочисленные заявления о близости к компромиссу, суть предложения остается неизменной: Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать аннексию Крыма, согласиться с потерей части территорий и отменой санкций против России.

В ответ Киеву обещают размытые "гарантии безопасности" от Европы. США, согласно предложениям, получат часть доходов от украинских природных ресурсов и контроль над энергетическими объектами, в частности, над Запорожской АЭС.

"Это — крайне невыгодное соглашение для Украины. Да, оно может привести к прекращению боевых действий, но оставит страну ослабленной, разделенной и без реальных гарантий. США дистанцируются от поддержки Европы, а Россия избежит ответственности за преступления, не предоставляя никакой компенсации за причиненный ущерб", — резюмирует Джейми.

Напомним, "Комментарии" писали, что Россия переняла тактику ведения переговоров, характерную для американского президента Дональда Трампа.