США приостановили свою помощь: какие будут последствия для Украины

Приостановка военной поддержки со стороны Соединенных Штатов вызывает беспокойство в Украине, поскольку это существенно ослабляет систему противовоздушной обороны и снижает эффективность защиты от мощных российских авиаударов.

Приостановка военной помощи США Украине (фото из открытых источников)

После того, как администрация Дональда Трампа заявила о временном прекращении поставок некоторых типов зенитных ракет и другого вооружения из-за ограниченных запасов, украинский военный Олег Ворошиловский выразил опасения относительно дальнейшего уровня поддержки со стороны США, сообщает The New York Times.

"Это серьезно повлияет на нашу способность воевать", — сказал он, подчеркнув, что, несмотря на трудности, украинская армия найдет альтернативу. "Вооружение мы найдем… Но это будет сложнее. Потери среди личного состава возрастут", – добавил Ворошиловский.

В перечень вооружений, поставки которых приостановлены, входят ракеты Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16. Хотя конкретные масштабы влияния этого решения пока неизвестны, издание подчеркивает: сигнал, посылаемый США, очевиден — Соединенные Штаты начинают постепенно удаляться от войны.

"Украина больше не принадлежит к внешнеполитическим приоритетам США... По крайней мере, Трамп честно это озвучивает", — отметила народная депутат Соломия Бобровская, которая входит в парламентский комитет по обороне и разведке.

В настоящее время сложно оценить, в какой степени эта пауза отразится на ситуации, особенно учитывая усилия европейских партнеров и развитие внутреннего производства в Украине.

The New York Times обращает внимание, что приостановка поддержки произошла в особо чувствительный период: Россия продолжает осуществлять интенсивные воздушные атаки, включая масштабное применение дронов и баллистических ракет. Такие ракеты способны сбивать только системы Patriot, из которых у Украины восемь — шесть сосредоточены на обороне Киева.

"Это действительно большая проблема", — заявила Бобровская.

По ее словам, дефицит некоторых типов вооружения, в частности, артиллерийских снарядов, может быть частично компенсирован за счет помощи европейских стран и активизации украинского производства.

После полного прекращения американских поставок в марте аналитики оценивали, что Украина способна продержаться 4-6 месяцев. Впоследствии администрация Трампа частично возобновила поставки, однако новые пакеты военной помощи пока не согласованы — идет реализация только тех, которые были утверждены еще при президентстве Джо Байдена.

Из-за отсутствия новых инициатив со стороны Трампа Киев изменил подход — теперь Украина готова покупать американское вооружение, а не полагаться на безвозмездную помощь.

На последнем саммите НАТО Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант предоставления Украине дополнительных установок Patriot. Однако пока неясно, идет ли речь о полных комплексах или только о ракетах и будет ли поставка коммерческой или безвозмездной.

Для частичного перекрытия брака американской поддержки Украина начала сотрудничество со странами Европы, включая Великобританию, Данию и Норвегию. В рамках таких договоренностей вооружение будет производиться либо в Европейском Союзе, либо непосредственно в Украине: партнеры предоставляют финансирование, а Украина – технические разработки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в вопросах обороны следует ориентироваться на официальные заявления , а не на громкие заголовки СМИ, сообщающие о якобы приостановлении военной помощи США Украине, ссылаясь на анонимные источники. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация", — подчеркнул Ермак.

