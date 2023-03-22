США предупредили Зеленского, что Россия готовит новое наступление на Украину

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Кравцев Сергей
Россия может опередить Украину и начать свое новое наступление, которое может происходит с разных направлений одновременно. Именно поэтому ближайшие недели будут "критическими" в войне. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "CNN".
Российские войска. Фото: из открытых источников
На вопрос корреспондента CNN, не слишком ли много времени Киев тратит на борьбу за Бахмут, Кирби ответил уклончиво, отметив, что украинские защитники по-прежнему контролируют ситуацию, поэтому продолжают отважно сражаться в городе на востоке страны.
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При этом представитель американского Совета безопасности подчеркнул, что США будут продолжать обеспечивать Украину "всем, что необходимо".
Он добавил, США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от любого российского наступления, а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, а также в любых масштабах".
С конца 2022 года представители украинской власти и военные эксперты предупреждали о том, что Россия может пойти в новое наступление на Украину. И оно действительно произошло, правда, лишь на Донбассе: там РФ безуспешно пытается захватить Бахмут, за город идут ожесточенные бои.
В украинской разведке убеждены, что у Кремля нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления.
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