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США предоставят ВСУ миллионы патронов и гранат: новый пакет помощи

Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для Украины

сегодня, 23:39
Автор:
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Константин Куликов
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Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

США предоставят ВСУ миллионы патронов и гранат: новый пакет помощи

ВСУ предоставят миллионы патронов

Как сообщает пресс-служба, этот пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование. В частности, этот пакет военной помощи, среди прочего, предусматривает: дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для систем HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; минометы калибра 120 мм и 60 мм; 32 бронетранспортера Stryker; ракеты TOW; Javelin и другие противотанковые системы; беспилотные авиационные системы Hornet; авиационные ракеты Hydra-70; тактические аэронавигационные системы; более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам.


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На прошлой неделе США обязались предоставить Украине пакет военной помощи в 1,3 миллиарда долларов. Он включает еще четыре зенитно-ракетных системы NASAMS – батареи противовоздушной обороны средней дальности, которые уже помогли Украине противостоять постоянным обстрелам России с использованием ракет и беспилотников. Это та же система, что используется для защиты Вашингтона и территории вокруг столицы США.

В общей сложности Соединенные Штаты, как передает "Радио Свобода", выделили свыше 43 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Между тем, в Госдуме России заявили о приближении "большой войны".

Российский певец отказался уезжать на фронт и выдал испуганную отмазку.

А украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции.



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