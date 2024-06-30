США перевели несколько баз в Европе в повышенную готовность: какая причина

Несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористических атак на военный персонал или объекты США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Военные базы США в Европе (фото из открытых источников)

Ситуация с повышением готовности американских военных баз в Европе к статусу Чарли свидетельствует о серьезных обоснованных угрозах террористических атак или других чрезвычайных событий. Этот статус вводится при получении информации о возможной угрозе персоналу или объектам США.

Штаб-квартира Европейского командования США в Штутгарте тоже находится в базах, которые находятся в повышенной готовности. Это свидетельствует о серьезном отношении к потенциальной угрозе и чрезвычайности ситуации. Один из американских чиновников, находившийся на одной из баз, отметил, что такого уровня угрозы они не наблюдали за последние 10 лет, что свидетельствует об активности потенциальной угрозы.

Представитель Европейского командования США Дэн Дэй подтвердил, что командование постоянно оценивает угрозы безопасности и принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности персонала. Он также отметил, что из соображений безопасности не может комментировать конкретные меры, но подчеркнул, что они остаются внимательными.

"В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Из соображений оперативной безопасности мы не будем прибегать к конкретным мерам, но остаемся внимательными", – отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Сирии военную базу США атаковали дронами . В Сирии была обстреляна военная база Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.