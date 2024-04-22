США перебросят в Украину десятки военных: что известно о новых планах Пентагона

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Вашингтоне рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Офис оборонного сотрудничества при посольстве в Киеве (ODC).
Пентагон (фото из открытых источников)
Как сообщает Politico, ссылаясь на сотрудника Пентагона Пета Райдера и других американских чиновников, советники не будут участвовать в боевых задачах, они сконцентрируются на консультациях украинского правительства и военных.
Отмечают, что ODC укомплектован только персоналом министерства обороны, он – часть американского посольства и подчинен руководителю миссии, но по соображениям безопасности представители Пентагона не уточняют их количество в составе посольства.
Как утверждают американские чиновники и источники, знающие планы Пентагона, члены дополнительного контингента будут поддерживать логистику и надзор за американским вооружением, которое Соединенные Штаты отправляют в Украину.
При этом два американских чиновника сообщили, что речь может идти о контингенте, который будет насчитывать до 60 военных советников.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия будет пытаться сорвать поставки помощи от США. Как отметил Александр Коваленко, Россия регулярно пытается сорвать поставки западной помощи в Украину, в частности под ее пристальным вниманием находятся логистические маршруты.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
22 апреля 2024, 19:59
Консультувати треба не уряд, він нічого не вирішує. Консультувати треба пОПу з Єрмаком, там фактична влада.