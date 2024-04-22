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США перебросят в Украину десятки военных: что известно о новых планах Пентагона

Новый американский контингент будет помогать украинским военным, пишет издание Politico

22 апреля 2024, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Вашингтоне рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Офис оборонного сотрудничества при посольстве в Киеве (ODC).

США перебросят в Украину десятки военных: что известно о новых планах Пентагона

Пентагон (фото из открытых источников)

Как сообщает Politico, ссылаясь на сотрудника Пентагона Пета Райдера и других американских чиновников, советники не будут участвовать в боевых задачах, они сконцентрируются на консультациях украинского правительства и военных.

Отмечают, что ODC укомплектован только персоналом министерства обороны, он – часть американского посольства и подчинен руководителю миссии, но по соображениям безопасности представители Пентагона не уточняют их количество в составе посольства.

Как утверждают американские чиновники и источники, знающие планы Пентагона, члены дополнительного контингента будут поддерживать логистику и надзор за американским вооружением, которое Соединенные Штаты отправляют в Украину.

При этом два американских чиновника сообщили, что речь может идти о контингенте, который будет насчитывать до 60 военных советников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия будет пытаться сорвать поставки помощи от США. Как отметил Александр Коваленко, Россия регулярно пытается сорвать поставки западной помощи в Украину, в частности под ее пристальным вниманием находятся логистические маршруты.

Эксперт напомнил, что неоднократно были случаи, когда российские шпионы или агенты вражеской разведки задерживали силовые структуры. По его словам, именно эти враги планировали разные террористические акты, и хотя они так и не состоялись, страна-агрессор удачно работает в этом направлении. Кроме того, по мнению Коваленко, Российская Федерация может не только физически препятствовать поставкам западного оружия, но и применять другие методы.



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Обсуждения

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Ігор

22 апреля 2024, 19:59

Консультувати треба не уряд, він нічого не вирішує. Консультувати треба пОПу з Єрмаком, там фактична влада.


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