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США не будут спасать Украину: на Западе назвали главную проблему мирных переговоров

Украина хочет возобновить и укрепить свои вооруженные силы, однако хочет получить немедленное приглашение вступить в НАТО

18 ноября 2024, 12:55 comments1316
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Кравцев Сергей

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне в Украине, а его сторонники заявляли, что Украина должна уступить захваченные земли России и отказаться от своих просьб о вступлении в НАТО в обмен на мир, а также призвали к скорейшим переговорам. При этом, как пишет Меган К. Так для The New York Times, посадить за стол переговоров Украину и Россию – это только первый шаг, и вопрос судьбы оккупированных российскими войсками территорий будет даже не самым сложным.

США не будут спасать Украину: на Западе назвали главную проблему мирных переговоров

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"В конце концов, лидер любой страны может представить это как временные потери или достояния, которые позже будут отменены с помощью дипломатии или даже силы. Президент Владимир Зеленский долгое время настаивал на том, что Украина будет бороться, пока каждый клочок земли не будет освобожден от российской оккупации, но в последнее время он стал звучать более реалистично или, по крайней мере, смирился", — пишет она.

В то же время Украина усиленно добивается международных гарантий безопасности на случай будущих российских нападений, и это может стать по-настоящему неразрешимой проблемой, считает обозреватель. Украина хочет восстановить и укрепить свои вооруженные силы, и с этой частью не должно возникнуть проблем, однако хочет получить немедленное приглашение вступить в НАТО.

"По этому пункту переговоры могут сорваться. Путин потребовал, чтобы в качестве условия мира Украина обязалась оставаться внеблоковой и безъядерной. Джей Ди Вэнс также предложил Украине взять на себя обязательства по нейтралитету и отказаться от своих амбиций в НАТО. Даже президент Байден — который, как утверждается, является величайшим защитником Украины — заявил, что не поддержит "украинизацию НАТО", — пишет Стак.

Она продолжает, в вопросе вступления в НАТО Запад покинул Украину в "неприемлемом геополитическом тупике" — страна не получила защиты от НАТО — лишь из-за того, что Путин рассердился на возможность вступления Украины в Альянс.

"Америка не спасет Украину. Возможно, нам нужно, чтобы Трамп — наглый и беспринципный — наконец-то сказал это вслух и действовал соответственно", — отмечает она.

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