США не будут спасать Украину: на Западе назвали главную проблему мирных переговоров

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Кравцев Сергей
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне в Украине, а его сторонники заявляли, что Украина должна уступить захваченные земли России и отказаться от своих просьб о вступлении в НАТО в обмен на мир, а также призвали к скорейшим переговорам. При этом, как пишет Меган К. Так для The New York Times, посадить за стол переговоров Украину и Россию – это только первый шаг, и вопрос судьбы оккупированных российскими войсками территорий будет даже не самым сложным.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В то же время Украина усиленно добивается международных гарантий безопасности на случай будущих российских нападений, и это может стать по-настоящему неразрешимой проблемой, считает обозреватель. Украина хочет восстановить и укрепить свои вооруженные силы, и с этой частью не должно возникнуть проблем, однако хочет получить немедленное приглашение вступить в НАТО.
Она продолжает, в вопросе вступления в НАТО Запад покинул Украину в "неприемлемом геополитическом тупике" — страна не получила защиты от НАТО — лишь из-за того, что Путин рассердился на возможность вступления Украины в Альянс.
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