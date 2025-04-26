США меняют позицию: проиграет ли Украина, если Трамп «умоет руки»

Эта неделя подходит к концу, и президент США Дональд Трамп не перестает угрожать выйти с переговоров, если на следующей неделе не будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной. О чем говорят угрозы Трампа? Как США меняют вектор в своей внешней политике? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Помощь США не очень-то и нужна, если плата за нее – капитуляция

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что угроза Дональда Трампа выйти из переговоров ровным счетом ничего не означает. Толку от его участия в этих переговорах все равно не было. Опасным может стать прекращение помощи Украине.

"Но помощь не очень-то и нужна, если плата за нее – капитуляция. Плюс, для самого Трампа выход из переговоров равно признание провала крупнейшего его внешнеполитического проекта, поражение огромного масштаба, за которое придется заплатить очень высокую политическую цену. Никаких иных достижений у Трампа к 100 дням нет. Мир – его единственный шанс на крупный успех. Поэтому я не верю, что он просто так все бросит. На время – может быть, но крупное поражение ему точно не нужно", – отметил Иван Яковина.

При этом он считает, что Украина не сильно потеряет, если откажется от его миротворческих услуг, если и дальше Вашингтон будет озвучивать неприемлемые для украинцев предложения.

Еще совсем недавно позиция США была маркером для многих

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что смотря на нынешнюю позицию США сама появляется мнение о том, как быстро все может меняться в восприятии даже на уровне мировых процессов.

"Еще совсем недавно позиция США была маркером для многих, в частности для Европы. С начала полномасштабного вторжения значительная часть решений на уровне европейских лидеров, в частности, о конкретных видах оружия для Украины, принималась после их утверждения в Белом доме. Конечно, для Европы и сейчас важно сохранить оборонное сотрудничество с США и разведывательная информация. Собственно, одна из тем – это как раз возможная поддержка Соединенными Штатами Европы в ее развертывании коалиций безопасности в Украине", – отметила эксперт.

По ее словам, разные подходы и видения все чаще проявляются, и точно уже можно констатировать, что решение Белого дома не является маркером для подражания в Европе, а скорее служат поводом для дискуссий, чтобы найти приемлемый вариант.

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