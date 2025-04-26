США меняют позицию: проиграет ли Украина, если Трамп «умоет руки»

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Кравцев Сергей
Эта неделя подходит к концу, и президент США Дональд Трамп не перестает угрожать выйти с переговоров, если на следующей неделе не будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной. О чем говорят угрозы Трампа? Как США меняют вектор в своей внешней политике? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Международный обозреватель Иван Яковина считает, что угроза Дональда Трампа выйти из переговоров ровным счетом ничего не означает. Толку от его участия в этих переговорах все равно не было. Опасным может стать прекращение помощи Украине.
При этом он считает, что Украина не сильно потеряет, если откажется от его миротворческих услуг, если и дальше Вашингтон будет озвучивать неприемлемые для украинцев предложения.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что смотря на нынешнюю позицию США сама появляется мнение о том, как быстро все может меняться в восприятии даже на уровне мировых процессов.
По ее словам, разные подходы и видения все чаще проявляются, и точно уже можно констатировать, что решение Белого дома не является маркером для подражания в Европе, а скорее служат поводом для дискуссий, чтобы найти приемлемый вариант.
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