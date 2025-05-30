США играют на сторону Кремля: к какому результату приближается Путин

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Кравцев Сергей
Целый поток заявления Келлога, а еще ранее Венса и самого Трампа о том, что США могут выйти из переговоров с Украиной и рф по завершению войны играют на сторону Кремля. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Свое мнение политолог объяснил тем, что как раз выхода США из переговоров по Украине и добивается российский диктатор путин.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальная Москва продолжает пытаться играть первую скрипку в процессе переговоров, диктуя время, место проведения и повестку дня. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска массированно атаковали Украину спустя несколько дней после переговоров в Стамбуле. Это является лучшим маркером того, что российский диктатор Владимир Путин проигнорировал шанс на установление мира и решил сконцентрироваться на войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сделал заместитель постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки.
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