Целый поток заявления Келлога, а еще ранее Венса и самого Трампа о том, что США могут выйти из переговоров с Украиной и рф по завершению войны играют на сторону Кремля. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Свое мнение политолог объяснил тем, что как раз выхода США из переговоров по Украине и добивается российский диктатор путин.

"Главное – чтобы Трамп не психанул и не ввёл новые санкции против рф. А, если просто психанет и выйдет из переговоров по Украине, желательно обвинив при этом в срыве Киев, но продолжит при этом переговоры с Москвой по другим направлениям без введения дополнительных санкций – тогда самое оно", – отметил Максим Яли.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальная Москва продолжает пытаться играть первую скрипку в процессе переговоров, диктуя время, место проведения и повестку дня. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

"Российские официальные лица продолжают диктовать условия и сроки мирных переговоров с Украиной и пытаются запутать текущее состояние переговоров. Российские официальные лица устанавливают условия, чтобы ложно обвинить Украину в затягивании переговоров", — говорится в отчете.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска массированно атаковали Украину спустя несколько дней после переговоров в Стамбуле. Это является лучшим маркером того, что российский диктатор Владимир Путин проигнорировал шанс на установление мира и решил сконцентрироваться на войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сделал заместитель постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки.



