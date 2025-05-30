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Переговоры по прекращению войны: в чем Москва готовится обвинить Киев

В ISW объяснили, почему Россия затягивает переговоры с Украиной

сегодня, 09:57
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Кравцев Сергей

Официальная Москва продолжает пытаться играть первую скрипку в процессе переговоров, диктуя время, место проведения и повестку дня. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Переговоры по прекращению войны: в чем Москва готовится обвинить Киев

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Российские официальные лица продолжают диктовать условия и сроки мирных переговоров с Украиной и пытаются запутать текущее состояние переговоров. Российские официальные лица устанавливают условия, чтобы ложно обвинить Украину в затягивании переговоров", — говорится в отчете.

При этом, как обратили внимание американские аналитики, Россия заставляет Украину пойти на уступки по срокам, условиям и месту проведения переговоров. Они напоминают, что российский диктатор Владимир Путин изначально предложил в ночь с 10 на 11 мая якобы "возобновить" двусторонние мирные переговоры 2022 года в Стамбуле, но позже отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу один на один в Стамбуле.

"Готовность Украины принять участие в переговорах 15-16 мая в Стамбуле с российскими официальными лицами сама по себе была значительной уступкой, поскольку проведение переговоров в Стамбуле вписывалось в повествование Путина о том, что текущие переговоры являются возобновлением Стамбульских протоколов 2022 года, в которых Россия потребовала, чтобы Украина фактически капитулировала перед Россией", — отмечают в ISW.

При этом, эксперты прогнозируют, что российские войска будут продолжать наступать вдоль линии фронта до тех пор, пока Украина не примет условия России или они больше не смогут этого делать, и российские официальные лица попытаются использовать любые дополнительные достижения на поле боя, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Запада в ходе переговоров.

"Российские силы используют тот факт, что Украина и Россия не установили конкретных сроков для следующих шагов в мирном процессе, чтобы вообще задержать процесс и продлить войну", — говорят в Институте.

По словам, такая стратегия Москвы также объясняет, почему Кремль отказывается раскрывать публично свой меморандум, откладывая его обсуждение до 2 июня.

"Российские официальные лица могут оценить, что Украина откажется присутствовать на встрече 2 июня, если Россия не предоставит свой меморандум заранее, как это сделала Украина, и, вероятно, намерены воспользоваться отказом Украины обвинить Украину в затягивании мирных переговоров", — констатируют в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-29-2025
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