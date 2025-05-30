Переговоры по прекращению войны: в чем Москва готовится обвинить Киев

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Кравцев Сергей
Официальная Москва продолжает пытаться играть первую скрипку в процессе переговоров, диктуя время, место проведения и повестку дня. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Переговоры. Фото: из открытых источников
При этом, как обратили внимание американские аналитики, Россия заставляет Украину пойти на уступки по срокам, условиям и месту проведения переговоров. Они напоминают, что российский диктатор Владимир Путин изначально предложил в ночь с 10 на 11 мая якобы "возобновить" двусторонние мирные переговоры 2022 года в Стамбуле, но позже отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу один на один в Стамбуле.
При этом, эксперты прогнозируют, что российские войска будут продолжать наступать вдоль линии фронта до тех пор, пока Украина не примет условия России или они больше не смогут этого делать, и российские официальные лица попытаются использовать любые дополнительные достижения на поле боя, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Запада в ходе переговоров.
По словам, такая стратегия Москвы также объясняет, почему Кремль отказывается раскрывать публично свой меморандум, откладывая его обсуждение до 2 июня.
Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
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