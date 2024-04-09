США и Германия готовы отдать РФ часть территории Украины. Делают шаги, чтобы заставить Киев

Как подчеркнул в Фейсбуке политолог Александр Кочетков, уже все заметили, что среди западных партнеров сформировались два течения. Так, по его словам, США и Германия считают, что с приемом Украины в НАТО спешить не надо, а лучше вообще не принимать, потому что может произойти что-нибудь плохое. А вот Великобритания и Франция совместно поддерживают вступление Украины в НАТО, когда это будет возможно, то есть это все равно не скоро.

Байден и Шольц

Кроме того, подчеркивает эксперт, есть также разногласия и в определении победной цели войны. По его наблюдениям, для широкой публики в употреблении две словесные конструкции. Штаты и Германия повторяют, что нельзя допустить поражение Украины. Свежий тандем Великобритании и Франции настаивает на том, что Украина должна победить.

По словам эксперта, Германия склоняется к тому, что непоражение Украины — это если Россия оставит за собой Крым и Донбасс, а с других захваченных после 2022 года территорий она уберется. Это близко к плану Трампа, от которого он пока открещивается, и, пожалуй, именно этот подход Олаф Шольц намерен обсудить с Си Цзиньпином на следующей неделе.

"Франко-британский тандем, Британия, прежде всего, считает, что Донбасс и Крым — это слишком много для агрессора и правильнее оставить ему только Крым, но и тот в какое-то временное пользование, пока не умрет Путин, а затем должна начаться процедура возвращения полуострова Украине — что-то вроде возвращения Гонконга в Китай"

, – подчеркнул Кочетков.

Соответственно, по его словам, британцы и французы, у которых свои счета с Россией, поддерживают поставки Украине столько оружия и финансов, чтобы ВСУ могли наступать и освобождать оккупированные территории.

"А Штаты и исповедующие их подход (таких, к сожалению, большинство) считают, что поддержку Украине нужно оказывать ограниченно и дозировано, чтобы она постепенно, контролируемо откатывалась на фронте. Пока ее руководство не созреет до начала переговоров"

, – подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема в том, что Британия и Франция самостоятельно не потянут объем помощи Украины, который необходим для реализации относительно приемлемого подхода. А вот США и Германия способны это сделать, но до сих пор не хотят окончательно портить отношения с Кремлем.

При этом политолог обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский публично смягчил свою непримиримую риторику в отношении переговоров с Россией и сейчас допускает их возможность после освобождения оккупированных после 2022 года территорий.

Конечно, все это обсуждается с Китаем, чьи отношения с Россией становятся все более похожими на отношения сюзерена и вассала. Соответственно, подчеркивает Кочетков, Китай считает Украину зоной исключительных интересов России.

Но его раздражает, что война затягивается, и США и Европа вынуждены тратить свои деньги на производство оружия для Украины, а не на закупку китайских товаров. То есть Китай поддержит прекращение боевых действий в центре Европы на любых условиях, независимо от того, насколько они будут соответствовать справедливости и международному праву. Главное, чтобы это примирение было долговременным, и Китай мог заработать на восстановлении разрушенного в Украине, независимо от того, кто и как будет эти территории контролировать после мирных переговоров".

, – заявил эксперт.

При этом, добавляет он, Украина продолжаю апеллировать к партнерам, надеяться на них и так далее. И критично мало делается для того, чтобы обеспечить приемлемую переговорную позицию как с партнерами, так и с агрессором за счет внутриукраинских возможностей.

"Недоимперия убеждена и убеждает всех других (для того и был визит Лаврова в Китай), что летом она прорвет фронт и навяжет свои условия капитуляции Украины. Нам нужно выстоять – независимо от того, какой будет западная поддержка. Ничего нового: все решают фронт и тыл, работающий на фронт"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров уехал в Китай и уже заявил о беспрецедентной поддержке Пекина.