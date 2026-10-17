США готовят встречу Зеленского и Путина: есть 3 варианта, где она может пройти

США работают над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сообщил журналистам, отметив, что американская сторона уже представила возможные варианты проведения переговоров.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам украинского президента, встреча может состояться в одной из стран Ближнего Востока. Среди рассматриваемых вариантов он назвал Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. При этом окончательного решения о месте проведения переговоров пока нет.

Не исключается и другой сценарий – встреча в США во время саммита "Группы двадцати". Однако эта возможность остается неподтвержденной: официальных заявлений о согласованном формате со стороны Вашингтона и Москвы, согласно приведенной информации, не поступало.

Еще одним потенциальным направлением Зеленский назвал Европу. По его словам, европейские страны также начинают контактировать по вопросу организации переговоров. Украинский лидер предложил дождаться дальнейших результатов дипломатических усилий.

Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным напрямую и обсуждать пути завершения войны. Он подчеркивал, что готов приехать в нейтральную страну, если это поможет приблизить мирное урегулирование.

Однако российский лидер, по словам украинской стороны, ранее отвергал такие предложения и заявлял о готовности встретиться с Зеленским только в Москве. Это остается одним из главных препятствий для организации переговоров.

Лично президенты встречались 9 декабря 2019 года в Париже на саммите в нормандском формате, где также присутствовали лидеры Франции и Германии. После общей встречи состоялись отдельные двусторонние переговоры, посвященные, в частности, урегулированию конфликта на Донбассе.

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