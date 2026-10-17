США готують зустріч Зеленського та Путіна: є 3 варіанти, де вона може пройти

США працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Зеленський повідомив журналістам, зазначивши, що американська сторона вже надала можливі варіанти проведення переговорів.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами українського президента, зустріч може відбутися в одній із країн Близького Сходу. Серед варіантів, що розглядаються, він назвав Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію. При цьому остаточного рішення про місце проведення переговорів наразі немає.

Не виключається й інший сценарій – зустріч у США під час саміту "Групи двадцяти". Однак ця можливість залишається непідтвердженою: офіційних заяв про узгоджений формат з боку Вашингтона та Москви, згідно з наведеною інформацією, не надходило.

Ще одним потенційним напрямком Зеленський назвав Європу. За його словами, європейські країни також починають контактувати щодо організації переговорів. Український лідер запропонував дочекатися подальших результатів дипломатичних зусиль.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним безпосередньо та обговорювати шляхи завершення війни. Він наголошував, що готовий приїхати до нейтральної країни, якщо це допоможе наблизити мирне врегулювання.

Однак російський лідер, за словами української сторони, раніше відкидав такі пропозиції та заявляв про готовність зустрітися із Зеленським лише у Москві. Це залишається однією з головних перешкод для організації переговорів.

Особисто президенти зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі на саміті у нормандському форматі, де також були присутні лідери Франції та Німеччини. Після спільної зустрічі відбулися окремі двосторонні переговори, присвячені зокрема врегулюванню конфлікту на Донбасі.

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