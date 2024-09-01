США готовят позитивное решение для Украины: это может приблизить победу в войне

Политолог Андрей Пионтковский считает, что США в ближайшее время согласуют решение по снятию всех ограничений на применение американского оружия для ударов по территории России. По его словам, это одна из красных линий, которую Украина рушит, чтобы реализовать свой план победы в войне.



США могут снять ограничения на дальнобойное оружие. Фото из открытых источников

Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Украина разрушила очередную красную линию наступлением на Курскую область, ведь Россия до сих пор не смогла ответить на вторжение на ее территории.

"Вспомните реакцию в первые дни, когда они извлекли где-то из подвала Герасимова и тот пообещал Путину, что еще до вечера они восстановят государственную границу. Уже прошло три недели. У него нет никаких инструментов так называемого наказания Украины", — заявил Пионтковский.

Политолог убежден, что единственным, чем может угрожать Россия – это массированные обстрелы Украины. Однако Кремль не сможет долго атаковать, ведь в российские армии заканчивается арсенал ракет, в то время как Украина продолжает получать от стран Запада системы ПВО, авиацию и боеприпасы.

Андрей Пионтковский отметил, что после начала боев в Курской области риторика Владимира Зеленского изменилась и теперь президент предлагает "вместо плана мира — план победы", с которым едет в Вашингтон. По словам политолога, план победы Украины в настоящее время складывается в истирании "красных линий".

"План победы очень прост — снять всего лишь два ограничения, оставшиеся последние. Это удары по российской территории на любое расстояние. По моим ощущениям здесь в Вашингтоне, этот вопрос будет решен в течение нескольких дней", — сказал Пионтковский.

Эксперт указывает, что второй вопрос был объявлен Зеленским и американскими сенаторами. Он относится к набору западных пилотов для F-16 и других истребителей. По словам Пионтковского, "эти две красные линии будут отвергнуты и в этом соответственно и состоит план победы Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала США список целей для ударов по России. Таким образом, Киев хочет убедить Вашингтон снять ограничения на дальнобойное оружие.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который обратился к четырем странам относительно дальнобойного оружия.