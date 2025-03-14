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США готовы возобновить поставки Украине мощного дальнобойного оружия: о чем идет речь

По информации Reuters, США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), модернизированных для противодействия российским системам РЭБ. Об этом пишет портал "Комментарии".

США готовы возобновить поставки Украине мощного дальнобойного оружия: о чем идет речь

Бомбы GLSDB. Фото из открытых источников

Отмечается, что боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что ракетные системы аналогичной дальности (ATACMS) в Украине исчерпаны.

Администрация президента Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными из Украины после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

Управляемые бомбы были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. США закупили новое вооружение и военную технику для Киева почти на 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

В последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность обновлений. Повторное появление GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, поскольку эти боеприпасы хранятся на складах в Европе. В последний раз украинцы применяли оружие несколько месяцев назад, рассказал один из собеседников издания.

Читайте также на портале "Комментарии" — e Украины больше не осталось ни одной дальнобойной ракеты ATACMS. Это оружие поставлялось Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские и украинские источники. Информагентство уточняет, что чиновники говорили на условиях анонимности.

Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января. Высшее оборонное руководство США, включая бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, ранее дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество этих ракет. Не раз говорилось, что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-long-range-bombs-headed-ukraine-atacms-supply-dwindles-2025-03-13/
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