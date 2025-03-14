США готовы возобновить поставки Украине мощного дальнобойного оружия: о чем идет речь

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), модернизированных для противодействия российским системам РЭБ. Об этом пишет портал "Комментарии".

Бомбы GLSDB. Фото из открытых источников

Отмечается, что боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что ракетные системы аналогичной дальности (ATACMS) в Украине исчерпаны.

Администрация президента Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными из Украины после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

Управляемые бомбы были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. США закупили новое вооружение и военную технику для Киева почти на 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

В последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность обновлений. Повторное появление GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, поскольку эти боеприпасы хранятся на складах в Европе. В последний раз украинцы применяли оружие несколько месяцев назад, рассказал один из собеседников издания.

Читайте также на портале "Комментарии" — e Украины больше не осталось ни одной дальнобойной ракеты ATACMS. Это оружие поставлялось Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские и украинские источники. Информагентство уточняет, что чиновники говорили на условиях анонимности.

Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января. Высшее оборонное руководство США, включая бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, ранее дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество этих ракет. Не раз говорилось, что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе.



