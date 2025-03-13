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Россияне могут выдохнуть: какого мощного оружия больше не осталось у Украины

Associated Press пишет о том, что у Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS

13 марта 2025, 08:17
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Кравцев Сергей

У Украины больше не осталось ни одной дальнобойной ракеты ATACMS. Это оружие поставлялось Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские и украинские источники. Информагентство уточняет, что чиновники говорили на условиях анонимности.

Россияне могут выдохнуть: какого мощного оружия больше не осталось у Украины

Ракеты ATACMS. Фото из открытых источников

Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января.

Высшее оборонное руководство США, включая бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, ранее дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество этих ракет. Не раз говорилось, что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе.

АР не уточняло, есть ли эти ракеты в пакетах помощи, которые сейчас направляются в Украину после отмененной на днях паузы в поставках.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжают оценивать последствия от приостановки помощи США Украине. Какая была скрытая угроза такого решения Дональда Трампа? Как повлияло на выявление целей то, что США ограничили разведданные для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.       

Также издание "Комментарии" сообщало – в середине ноября Украина получила разрешение на использование западных ракет для ударов по территории России, что вызвало активные боевые действия в первые дни. Однако в настоящее время интенсивность ракетных ударов уменьшилась, пишет The New York Times.




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