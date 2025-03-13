Россияне могут выдохнуть: какого мощного оружия больше не осталось у Украины

У Украины больше не осталось ни одной дальнобойной ракеты ATACMS. Это оружие поставлялось Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские и украинские источники. Информагентство уточняет, что чиновники говорили на условиях анонимности.

Ракеты ATACMS. Фото из открытых источников

Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января.

Высшее оборонное руководство США, включая бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, ранее дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество этих ракет. Не раз говорилось, что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе.

АР не уточняло, есть ли эти ракеты в пакетах помощи, которые сейчас направляются в Украину после отмененной на днях паузы в поставках.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в середине ноября Украина получила разрешение на использование западных ракет для ударов по территории России, что вызвало активные боевые действия в первые дни. Однако в настоящее время интенсивность ракетных ударов уменьшилась, пишет The New York Times.



