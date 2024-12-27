Украина почти перестала бить по РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow: подействовали ли угрозы Путина

В середине ноября Украина получила разрешение на использование западных ракет для ударов по территории России, что вызвало активные боевые действия в первые дни. Однако в настоящее время интенсивность ракетных ударов уменьшилась, пишет The New York Times .

Удар ракетами ATACMS и Storm Shadow (фото из открытых источников)

По словам высокопоставленных чиновников НАТО, удары ракетами, в частности ATACMS и Storm Shadow, были эффективны, нанося значительный ущерб российским военным объектам, таким как оружейные заводы и склады боеприпасов. Адмирал НАТО Роб Бауэр отметил, что эти удары заставили Россию перенести материально-технические объекты подальше от фронта, хотя это не повлияло кардинально на ход войны.

На момент получения разрешения у Украины оставалось всего около 50 ракет ATACMS, и шансов получить дополнительные поставки было мало. Подобная ситуация сложилась и с британскими Storm Shadow, запас которых также ограничен. По данным NYT, с момента получения разрешения Украина совершила по меньшей мере полдюжины ударов, использовав 31 ATACMS и 14 Storm Shadow.

Особо разрушительным стал удар 20 ноября по бункеру российского командования в районе Марьино на Курщине. В ответ Россия нанесла демонстративный удар по Днепру и позвонила в Вашингтон для обсуждения рисков эскалации. После этого, по данным NYT, Украина временно прекратила использование этих ракет.

Аналитики предполагают, что уменьшение количества ударов связано с тем, что наиболее приоритетные цели уже были поражены. В ситуации ограниченного запаса ракет, Украина сохраняет их для важнейших задач.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится ударов дальнобойным оружием по РФ . Несмотря на то, что Кремль продолжает притворяться уверенным видом, заявляя, что он не откажется от своих целей в войне против Украины, возможное решение западных партнеров Киева по ударам вглубь территории РФ серьезно беспокоит российского диктатора Владимира Путина. Он уже предупредил Великобританию и США, что они "будут воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.