Новая администрация Соединенных Штатов, независимо от результатов выборов, должна переосмыслить стратегию войны в Украине. Существующая политика оказывается невыгодной и может привести либо к катастрофе для Украины, либо к вовлечению НАТО в прямой конфликт с Россией, отмечает издание The Nation .

Война в Украине (фото из открытых источников)

Это мнение, хоть и не прямо, разделяют некоторые американские специалисты, в частности Роберт Каган, подчеркивающий, что США могут избежать войны только, если откажутся от полной победы Украины.

Обстановка на фронте выглядит сложной: российские силы значительно превосходят украинские по численности и ресурсам. Российская военная и экономическая мощность позволяет привлекать новые кадры, предлагая им конкурентную оплату, в то время как украинские войска испытывают усталость и нехватку ресурсов. И хотя западные союзники Украины призывают к большим объемам поставки оружия, имеющиеся ограничения ресурсов Западных стран не позволяют предоставлять достаточное количество артиллерии и систем ПВО, поскольку у них есть насущные оборонные потребности.

"Сложный, но нужный шаг" Западные сторонники полной победы Украины все чаще прибегают к рискованным прогнозам, таким как освобождение Крыма, наступление на Курскую область или применение управляемых спутниками ракет — все это создает иллюзию перемен, в то время как преимущество России остается значительным. По мнению аналитиков, украинское общество и государство могли пойти на мирное урегулирование, частично сохранив территориальную целостность и приблизив перспективу членства в ЕС. Такой шаг, хоть и тяжелый, может стать историческим успехом для Украины.

Тем не менее, правительство Украины и западные страны продолжают отстаивать идею полной победы, что, по мнению таких экспертов, как Иван Крастев, стимулирует Россию к продолжению боевых действий. Пока украинская сторона не сядет за стол переговоров, потенциальные уступки России остаются неизвестными. Посредниками в переговорах могли выступить нейтральные страны, такие как Индия и Бразилия, ведь России было бы сложно отказать этим государствам, учитывая ее интерес в укреплении отношений с Глобальным Югом.

The Nation также подчеркивает, что поддержка Украины со стороны Запада должна продолжаться на переговорах, чтобы украинские войска могли продолжать оборону. Однако есть риск, что поддержка со стороны западных партнеров не безгранична, и без должного давления на Украину для компромисса конфликт может затянуться. Издание предупреждает:

"Мы не должны обманывать себя ни тем, что наша поддержка будет продолжаться вечно, ни тем, что она поможет Украине вернуть утраченные территории. Поэтому у нас нет жизнеспособной альтернативы, кроме как оказывать давление на украинское правительство ради принятия компромиссного мира".

Если новая администрация США не изменит стратегию, существует серьезная угроза, что украинская армия как войска Первой мировой после лет окопной войны может потерять боеспособность. Это заставит Вашингтон выбирать между признанием поражения Украины или прямым вмешательством с риском ядерного конфликта с Россией. Издание выражает надежду, что будущие лидеры США продемонстрируют мудрость и мужество для принятия обоснованных решений в этой ситуации.

Напомним, что "Комментарий" писали о том, что фронт не обвалился, но ситуация крайне угрожающая .