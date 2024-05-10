Сроки горят: какую задачу Путина оккупанты вновь провалили

Российские захватчики не сумели захватить Часов Яр Донецкой области к 7 маю, когда состоялась так называемая инаугурация Путина. Не получилось это у оккупантов и к 9 мая, когда в Москве помпезно отмечали очередное победобесие. Более того, теперь украинским защитникам, которые сейчас обороняют Часов Яр, удалось стабилизировать обстановку. Военные говорят, что сейчас непосредственной угрозы для города нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

"Какого-то существенного продвижения врага в полосе ответственности нет, линия фронта плюс-минус стабилизировалась. Очевидно, что сейчас непосредственной угрозы Часовому Яру нет", — отметил военный.

В то же время Тарасенко отметил, что враг продолжает атаковать украинских защитников по несколько раз в день, по крайней мере это происходит в полосе ответственности 5-й штурмовой бригады.

"Противник просто не доказывает своим людям, что на наших позициях есть защитники, говорит, что позиции пустые и отправляет их почти всегда в одну сторону", — подчеркнул Алексей Тарасенко.

По его словам, пока нет точной информации о размере вражеской группировки у Часового Яра, и он не может сказать о ее увеличении или уменьшении в последнее время. Однако отметил, что из допросов крайних пленных можно сказать, что это в основном люди, которых буквально месяц назад освободили из мест заключения и они попадают в штурмовые подразделения, в частности "Ахмат".

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится РФ в войне: с чем пора определиться Украине и Западу.



