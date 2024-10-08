Средства защиты не помогли. РФ применила на фронте неизвестное химическое вещество

Российские захватчики применили на фронте неизвестное аэрозольное вещество, из-за которого украинские защитники вынуждены были менять позицию, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне применили неизвестное вещество. Фото из открытых источников

"Сегодня противник в районе Роботино применил со сброса гранату с неизвестным аэрозольным веществом. Ребята находились в средствах индивидуальной защиты, но все равно не смогли долго находиться в блиндаже под действием вещества. Сменили позицию, затем были эвакуированы", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Офицер ВСУ добавил, что в таком поведении россиян нет ничего удивительного, поскольку "для врага это обычная практика".

Он также призвал бойцов ВСУ не пренебрегать средствами индивидуальной защиты во время пребывания на передовой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного ухода из воинской части. Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году — 17 658.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.