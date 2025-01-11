Сразу ряд областей РФ и оккупированный Крым содрогались от взрывов: что произошло

Как передает портал "Комментарии", Минобороны России заявило об атаке беспилотников на территории России, оккупированный Крым. А также на акватории Черного и Азовского морей, над которыми якобы сбили 45 дронов.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении Минобороны страны-агрессора.

По информации российского ведомства, 31 БПЛА якобы был уничтожен над акваторией Черного моря и 14 – над Азовским морем.

Кроме того, заявляют в Минобороны РФ, по 16 БПЛА якобы сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА якобы перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбиты над территориями Республики Крым и Курской области.

Ранее в пабликах россияне делились информацией о том, что происходит атака на Новороссийск (Краснодарского края РФ – ред.) с воздуха. Кроме того, сообщалось о беспилотниках и ракетах над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ (в Керченском проливе – ред.).

По данным пабликов, проходила боевая работа над акваторией Черного моря.

Вместе с тем, о беспилотниках сообщали жители Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой областей. О якобы работе ПВО заявили и власти Анапы (центр Анапского городского округа Краснодарского края России – ред.).

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью в российских городах раздавались взрывы из-за атаки БпЛА. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы, мониторящий ситуацию.

Так, с 00:30 до 01:45 продолжалась атака БПЛА в Славянском районе Краснодарского края. Попадание обломков в ст. Петровская, активная работа ПВО в Славянске-на-Кубани, где расположен НПЗ (впервые атаковано в марте 2024 г.). Раздалось не менее 10 взрывов. Официальный Краснодар отчитался о 9 сбитых БПЛА.



