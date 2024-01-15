Две "жирные" цели: Игнат объяснил удалось ли уничтожить российский самолет Ил-22

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что, несмотря на фотографии с приземленным самолетом Ил-22, он считается все же уничтоженным, а "реанимация" ему не поможет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Юрия Игната.



Спикер ПС Юрий Игнат о фото поврежденного самолета РФ Ил-22. Фото из открытых источников

В сети распространились фотографии, вероятно указывающие на то, что российский самолет Ил-22, вероятно, приземлился в одном из аэропортов на территории РФ. Эту ситуацию прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живущий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-тые!", — пишет Юрий Игнат.

По словам спикера ВС основной целью был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который по сей день считался "непосильной задачей" для уничтожения Воздушными силами. Однако теперь украинцы уничтожили его, а вместе с ним и воздушный командный пункт Ил-22. Игнат назвал это "двумя жирными целями", которые смогли ликвидировать одномоментно.

Напомним, что сначала об уничтожении самолетов заявили российские военныекоры, которые начали паниковать из-за ситуации. Впоследствии информацию официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50. По их словам, это "трагедия" и "черный день" для российской противовоздушной системы.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция Кремля на уничтожение российского редкого самолета А-50 над Азовским морем украинскими силами.