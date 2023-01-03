Сражаются с собственным народом. Как Россия использует паспорта

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Slava Kot
Российская Федерация в очередной раз нарушает правила ведения войны и Женевские конвенции, ведь проводит паспортизацию на оккупированных территориях Украины. После чего привлекает местное население к введению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Россия вынуждает получать российские паспорта. Фото из открытых источников
Россия выдает паспорта не только на только что временно оккупированных территориях, но уже и на тех, где население находится под российским влиянием почти 10 лет, то есть часть Луганской и Донецкой областей и Крым.
Тысячи украинцев оказались в заложниках России, ведь на оккупированных территориях нельзя получить новый паспорт. Даже с действующим паспортом гражданина Украины на оккупированных территориях нельзя получить медицинское обслуживание, образование, страхование или официальное трудоустройство. Также Россия сделала невозможным иметь собственность в Крыму для украинцев. Таким образом, Кремль заставляет получать российские паспорта на временно оккупированных территориях. Кроме того, изначально полномасштабное вторжение мужчин с временно оккупированных территорий избирательно не пропускалось через российские пункты пропуска. А потом им приходили повестки о вызове в русскую армию.
В настоящее время украинские власти разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за колаборанство, однако Верещук утверждает, что наличие российского паспорта не является основанием для преследования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за действий России в Европе могут замерзнуть миллионы ромов.
Также "Комментарии" писал о сигнале для России, который прислали США.
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