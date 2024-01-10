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Спустя год Украина все еще ждет обещанное оружие от Канады: о чем идет речь

Канада до сих пор не передала Украине ПВО NASAMS

сегодня, 11:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Канада до сих пор не поставила Украине систему NASAMS, которую обещала предоставить еще год назад. На сегодняшний день нет сложно даже приблизительно сказать, когда это произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CTVnews".

Спустя год Украина все еще ждет обещанное оружие от Канады: о чем идет речь

Система NASAMS. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, 10 января 2023 года Оттава объявила, что предоставит Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов, известную под аббревиатурой NASAMS.

Однако прошел уже год, а одна из компаний, участвующих в создании этого вооружения, заявила, что у нее нет даже соответствующего контракта.

Представитель Минобороны Канады рассказал, что ведомство работает со своими американскими партнерами, чтобы определить сроки. Согласно плану, Канада оплатит правительству США всю стоимость, а Штаты заключат соглашение о внешних военных продажах с Украиной напрямую.

Это позволит Оттаве не обращаться к американскому правительству за дополнительным одобрением для отправки системы в Украину, что необходимо при продаже военных технологий США за пределы страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне неопределенности с помощь Украине от США в Британии сделали обнадеживающее заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе с каникул вышел Конгресс США, который уже почти три месяц не может принять решение о выделении помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Белый дом заявил, что исчерпал возможности для поддержки нашей страны. Свое слово должны сказать парламентарии, которые, судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, так и не пришли к согласию по изменениям в иммиграционной политике США, которые республиканцы "подвязали" под столь важное для Украины голосование. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли шанс, что многомиллиардный пакет помощи будет, наконец, проголосован? Понимают ли в Штатах все риски снижения поддержки Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.ctvnews.ca/politics/questions-surround-canada-s-donation-of-air-defence-system-for-ukraine-one-year-on-1.6717724
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