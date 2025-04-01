Способна ли Россия на новое масштабное наступление: от чего может выиграть Украина

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Кравцев Сергей
В СМИ продолжает обсуждаться тема возможного нового масштабного наступления России. Какие шансы, что нынешняя российская армия способна провести именно масштабное наступление по всему фронту? Почему оно может сыграть в пользу Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото из открытых источников
Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии "РБК-Украина" заявил, что он сильно сомневается в том, что российские войска способны провести именно новое "масштабное наступление" по всему фронту, как об этом рассказывают в СМИ.
Эксперт обратил внимание, что фронт в Украине огромной протяжностью – 2000 км.
По оценке эксперта, сейчас у российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины и тех, которые "соприкасаются" с Украиной сосредоточено максимум 500 — 600 тысяч военных. И при этом не все они участвуют в боевых действиях, а где-то треть из них.
По его словам, пока что сложно сказать, какой именно это может быть участок фронта. Но очень может быть, что основной удар придется на Донбассе, где у оккупантов нет продвижения под Покровском.
Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Radio NV" допустил, что слухи о том, что Кремль вынашивает планы провести масштабную наступательную кампанию, которая продлится от 6 до 9 месяцев, могут оказаться правдивыми. Тем не менее для Украины это может обернуться даже лучше, чем для россиян.
Свое мнение эксперт объяснил тем, что, если у россиян будет такой же темп потерь, как сейчас, то через 6-9 месяцев вопрос будет стоять уже не про нашу популяцию. Через 6-9 месяцев вопрос будет стоять в том, сохранится ли какая-либо боеспособность российской армии.
Дикий обратил внимание, что российское командование, как волновалось о выживаемости своих солдат, так не думает об этом и сейчас. Он отметил, что российское командование регулярно проводит мясные штурмы, которые оказываются провальными.
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