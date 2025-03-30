Нардеп Костенко спрогнозировал, когда Россия пойдет в новое наступление

Секретарь комитета Совета по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что Россия продолжает формировать новые части для возможного наступления, но вряд ли будет готова к этому ранее летом.

Роман Костенко

Комментируя новость о якобы планах РФ прорвать фронт на 1000 км, Костенко объяснил, что речь идет о ширине линии боевых действий, а не о реальном наступлении. В то же время столь масштабный прорыв невозможен из-за ограниченных ресурсов.

"Готова ли она (Россия, — ред.) готова к наступлению через месяц? Точно нет. А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 км подразумевается ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", – пояснил Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия может готовить новое наступление на Украину, развернув войска вблизи границы с Беларусью. Такое предположение сделал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, передает портал "Комментарии".

"Чтобы создать условия для нового масштабного наступления, надо собрать войска в буферной зоне, где их не достанут наши ракеты и дроны, лучший вариант "нейтральная" страна и военные учения. Проводим анализ и определяем, что это Беларусь. Куда из Беларуси наступать? На менее защищенную линию, где могут проехать танки. Теперь вспоминаем, где п*дар-"патриоты" бастовали против ГПСУ и растягивали ягозу", – отмечает военный, намекая на Ровенскую область.