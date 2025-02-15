Сегодня как никогда стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европы и США. Неопределенность только нарастает. Способна ли Европа заменить американскую помощь Украине? Что настораживает в идее США получить полезные ископаемые взамен военной помощи? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Европе нужно вдвое-втрое увеличить расходы

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Radio NV" рассказал, что для того, чтобы Европа могла полностью заменить помощь Украине от США, ей надо примерно вдвое-втрое увеличить расходы.

"Как сказал президент Украины, более 30% вооружения, которое сейчас используют Силы обороны, является американским. Нам нужны ракеты к Patriot — американские, нам нужны ракеты к F-16 — американские, к NASAMS — то же самое. Нужны высокоточные ракеты к Himars, 155-мм боеприпасы в соответствующих объемах", — пояснил эксперт.

По его словам, один из сценариев — это чтобы европейские страны закупались у США и передавали Украине. По крайней мере в Белом доме такие идеи звучат. Но стоит понимать, согласятся ли европейцы на это. Ведь они тогда будут вкладывать деньги в американский ОПК, вместо того, чтобы развивать свой.

Эксперт отметил, что теперь американские виды вооружения, которые поставлялись Соединенными Штатами, придется доставать другим образом.

Добыча редкоземельных металлов – это длительный и кропотливый процесс

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что в разговорах о передаче США украинских полезных ископаемых речь идет лишь о тех ресурсах, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

"Можно сказать — эй, американцы, там в районе Угледара, который уже захвачен россиянами, находится столько редкоземельных металлов, что вы можете построить 25 заводов по производству электромобилей. И мы будем вас всем обеспечивать, а вы идите отвоевывайте. Конечно, американцы на это не пойдут", — отметил Ступак.

Он отметил, что добыча редкоземельных металлов – это длительный и кропотливый процесс, который может занять годы. Поэтому речь идет о подписании договора, который начнут реализовывать уже после окончания полномасштабной войны.

"Это не просто отправить полтора землекопа с тачкой, чтобы они пошли и накопали где-то там в огороде этого лития, палладия и тому подобное. Это десятки миллионов долларов на проектные работы. Это годы строительства всей инфраструктуры. И это может стоить несколько сотен (миллионов – ред.) или даже миллиард долларов, начало этих работ. И когда американцы будут получать профит от этой работы — никто не знает. Это может пройти 3, 4, 5 лет", — сказал Ступак.

Эксперт добавил, что в первую очередь необходимо определиться с тем, какие именно ресурсы необходимы Соединенным штатам. Также надо дождаться, пока соответствующие решения примут на законодательном уровне в Украине и в США.

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