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Кравцев Сергей
Сегодня как никогда стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европы и США. Неопределенность только нарастает. Способна ли Европа заменить американскую помощь Украине? Что настораживает в идее США получить полезные ископаемые взамен военной помощи? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Radio NV" рассказал, что для того, чтобы Европа могла полностью заменить помощь Украине от США, ей надо примерно вдвое-втрое увеличить расходы.
По его словам, один из сценариев — это чтобы европейские страны закупались у США и передавали Украине. По крайней мере в Белом доме такие идеи звучат. Но стоит понимать, согласятся ли европейцы на это. Ведь они тогда будут вкладывать деньги в американский ОПК, вместо того, чтобы развивать свой.
Эксперт отметил, что теперь американские виды вооружения, которые поставлялись Соединенными Штатами, придется доставать другим образом.
Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что в разговорах о передаче США украинских полезных ископаемых речь идет лишь о тех ресурсах, которые находятся на подконтрольной Украине территории.
Он отметил, что добыча редкоземельных металлов – это длительный и кропотливый процесс, который может занять годы. Поэтому речь идет о подписании договора, который начнут реализовывать уже после окончания полномасштабной войны.
Эксперт добавил, что в первую очередь необходимо определиться с тем, какие именно ресурсы необходимы Соединенным штатам. Также надо дождаться, пока соответствующие решения примут на законодательном уровне в Украине и в США.
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