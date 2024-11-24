Способен ли Путин повторно ударить межконтинентальной баллистикой по Украине: какие могут быть цели

В Украине и мире до сих пор обсуждают, как Россия нанесла удар по Днепру ракетой средней дальности. Кремль тем временем намекает, что на этом не остановится и может снова ударить повторно. Способен ли Путин повторно ударить по Украине? Что следует учесть? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Украинцам нужно особенно учитывать тревоги в последнее время

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в ходе эфира "24 Канала" рассказал, что российский диктатор Владимир Путин способен повторно ударить по Украине межконтинентальной баллистической.

По его словам, противник может нанести удар по большим городам или по полигону.

Аналитик считает, что власти РФ могут решить атаковать какой-то крупный украинский город с пропагандистской целью – чтобы "накормить" россиян "позитивом".

"Оккупанты могут ударить по территории Украины там, где есть много камер, в частности, по большим городам, чтобы СМИ распространяли эти кадры, а россияне использовали их для своей пропаганды", — отметил эксперт.

По мнению Свитана, еще одной возможной целью удара МБР может быть полигон, на котором, по мнению россиян, "Силы обороны хранят средства поражения, которые Украине передают партнеры".

Военный эксперт отметил, что никому не известно, как может решить действовать Путин. Поэтому украинцам лучше быть очень осторожными в ближайшее время во время уведомлений о воздушной тревоге.

Ракеты, по которым РФ ударила по Днепру, находятся на стадии тестирования.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире канала "Эспрессо" отметил, что Россия нанесла удар по Днепру ракетой средней дальности, но такие ракеты не взяты на вооружение и, скорее всего, находятся на стадии тестирования.

"О ракетном ударе по Днепру 21 ноября, мы имеем дело с ракетой средней дальности. Каково ее название, на мой взгляд, это второстепенный вопрос. Главное — сколько таких ракет есть у РФ и насколько они эффективны", — сказал эксперт.

По его словам, судя по тому, что о них ничего неизвестно, даже в профессиональной печати никакой информации не было, это означает, что эти комплексы не взяты на вооружение.

"То есть как минимум они находятся на стадии тестирования, если вообще не в экспериментальной стадии. А это значит, что у россиян фактически есть единицы таких ракет", — отметил Валерий Романенко.

По его мнению, россияне еще попытаются совершить один-два подобных пуска, комбинируя их с "кинджалами", чтобы создавалось впечатление страшного разрушительного оружия.

"То, что падало на Днепр, — это обломки, каждый весом до 200 кг, но с огромной скоростью, поэтому с большой кинетической энергией. То есть они способны пробивать какие-то защитные слои, как бетон, но при этом крайне неточные. Что касается ракеты, то она имеет разделяемую боевую часть. По Днепру стреляли ракетой, имеющей шесть. частей, шесть блоков индивидуальной наводки. Эти шесть блоков неточные, там точность поражения плюс-минус начиная с 50 м", — считает эксперт.

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