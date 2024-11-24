Способен ли Путин повторно ударить межконтинентальной баллистикой по Украине: какие могут быть цели

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Кравцев Сергей
В Украине и мире до сих пор обсуждают, как Россия нанесла удар по Днепру ракетой средней дальности. Кремль тем временем намекает, что на этом не остановится и может снова ударить повторно. Способен ли Путин повторно ударить по Украине? Что следует учесть? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в ходе эфира "24 Канала" рассказал, что российский диктатор Владимир Путин способен повторно ударить по Украине межконтинентальной баллистической.
По его словам, противник может нанести удар по большим городам или по полигону.
Аналитик считает, что власти РФ могут решить атаковать какой-то крупный украинский город с пропагандистской целью – чтобы "накормить" россиян "позитивом".
По мнению Свитана, еще одной возможной целью удара МБР может быть полигон, на котором, по мнению россиян, "Силы обороны хранят средства поражения, которые Украине передают партнеры".
Военный эксперт отметил, что никому не известно, как может решить действовать Путин. Поэтому украинцам лучше быть очень осторожными в ближайшее время во время уведомлений о воздушной тревоге.
Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире канала "Эспрессо" отметил, что Россия нанесла удар по Днепру ракетой средней дальности, но такие ракеты не взяты на вооружение и, скорее всего, находятся на стадии тестирования.
По его словам, судя по тому, что о них ничего неизвестно, даже в профессиональной печати никакой информации не было, это означает, что эти комплексы не взяты на вооружение.
По его мнению, россияне еще попытаются совершить один-два подобных пуска, комбинируя их с "кинджалами", чтобы создавалось впечатление страшного разрушительного оружия.
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