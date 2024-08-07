Способ окончить войну или отвлекающий маневр: что означает наступление ВСУ на российские территории

Россияне в панике сообщают о событиях в Курской области, где, по их информации, ВСУ прорвали границу, ведут боевые действия в населенных пунктах и взяли под контроль несколько сел. Может ли украинское наступление в Курской области стать отвлекающим маневром или способом вынудить Россию закончить войну путем мирных переговоров.



Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Корреспондент Wall Street Journal по международным делам и эксперт по Украине Ярослав Трофимов назвал события в Курской области "наибольшим пограничным наступлением ВСУ с начала войны". По его словам, основная цель ВСУ – захватить больше российских территорий для будущего обмена.

"Сегодняшний день покажет, это просто пограничная стычка, или Украина действительно пытается занять значительную территорию России, чтобы в конце концов обменять ее на оккупированные украинские земли",- считает Трофимов.

Другие военные обозреватели считают, что бои в Курской области – это отвлекающий маневр со стороны Украины, которая несколько месяцев отступает на некоторых участках фронта. Военные обозреватели Bild Филипп Пиатов и Юлиан Рипке указывают, что посредством наступления на западный российский регион Украина хочет заставить Москву переоценить свои позиции в этой войне. Таким образом, заставить Путина к переориентации военных сил РФ с украинского фронта в защиту внутри России.

Украинский военный Станислав Бунятов считает, что работа ВСУ на территории врага обусловлена не оттягиванием резервов противника, а вся операция проводится для усиления позиций Украины на предстоящих переговорах.

"Сейчас россия может ставить любые условия, потому что сколько бы мы ни отвоевали своих территорий — им безразлично, они ничего не теряют. Для нас это практически ва-банк, или сейчас даем п*зди русакам там и ждем, что будут петь петухи, или проигрываем и ежедневно наблюдаем как территория Украины тает, как лед на огне", — считает военный.

По его словам, у Украины лучшие темпы продвижения вглубь территории РФ, чем были у россиян на Волчанском направлении. Кроме того, Бунятов утверждает, что из-за боев на территории РФ у российских генералов паника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на бои в Курской области.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД России Марии Захаровой, которая цинично отреагировала на прорыв границы в Курской области.