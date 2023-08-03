Список расширяется: сколько еще стран присоединились к Декларации о гарантиях безопасности для Украины

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран. Об этом лидер украинцев отметил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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Он также добавил, что на этой неделе Украина начинает работу уже над двусторонними соглашениями. Первым государством в этом вопросе стали США.
О том, какие еще страны могут присоединиться к Совместной декларации, по словам Зеленского, поговорят на закрытой части совещания.
Президент также заверил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для Украины "станет вполне конкретным".
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