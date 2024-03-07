Спецслужбы страны ЕС оценили, сколько еще Россия будет воевать против Украины

Россия может продолжать войну с нынешней интенсивностью против Украины еще два года, считают литовские спецслужбы. Такая продолжительность интенсивности войны в Украине обусловлена уклонением России от санкций, высокими ценами на нефть и государственными инвестициями РФ.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Спецслужбы Литвы обнародовали ежегодный отчет по угрозам, где проанализировали возможности России продолжать войну в Украине. По их оценкам, Россия после боев в 2023 году реформировала и укрепила свою армию.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", — говорится в отчете литовских спецслужб.

По их оценкам, Россия будет продолжать воевать в Украине с подобной интенсивностью по меньшей мере еще два года. Этому способствует высокая цена на нефть, наполняющая бюджет страны, а также уклонение от санкций, особенно в оборонной сфере, что позволяет получить необходимые детали для военной техники РФ.

Совместный отчет Департамента контрразведки Государственной безопасности Литвы и Службы военной разведки и безопасности при Минобороны Литвы указывает, что Россия открыто получает вооружение и боеприпасы от Северной Кореи и Ирана, тогда как Китай превратился в главного поставщика микрочипов. Кроме того, китайский юань стал главной валютой при международных расчетах с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обнародованный отчет об угрозах Швеции назвал наибольшей опасностью для страны Россию и ее союзников.

Также "Комментарии" писали о Китае, призвавшем собрать международную конференцию для решения войны в Украине. Глава МИД КНР Ван И считает, что на мероприятии должны быть рассмотрены все варианты мирных планов закончить войну.