Спецпосланник Папы Римского прибыл в Москву: о чем будет говорить в Кремле

Специальный посланник Папы Римского в Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву, где запланированы встречи с российскими чиновниками. Главными темами переговоров являются возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию и обмен пленными.

Кардинал Маттео Дзуппи (фото из открытых источников)

Об этом сообщил директор прессслужбы Святого Престола Маттео Бруни, цитируемый Vatican News . Он отметил, что это уже второй визит Дзуппи в Россию, который проходит в рамках миссии, порученной ему Папой Франциском еще в прошлом году.

Цель визита состоит в содействии воссоединению украинских детей с их семьями и улучшению переговоров по обмену военнопленными между Украиной и Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал главный вопрос , который обсудил с Папой Римским. Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Ватикан, где встретился с Папой Римским. После встречи с понтификом президент назвал главную тему, обсужденную с Франциском.

11 октября Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане. По словам президента, основная тема диалога касалась украинцев, находящихся в плену в РФ и способах вернуть их.

Президент отметил, что для всех в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами в отношении пленных и депортированных людей. В частности, Зеленский указал, что в российских лагерях и тюрьмах находятся взрослые, дети и многие гражданские. Отдельно президент упомянул о 27-летней украинской журналистке, которая погибла в российском плену.

После разговора с понтификом Зеленский подарил Папе Римскому картину "Бучанское преступление. История Марички", на которой изображена девушка на фоне разрушенных домов. Франциск подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир – это хрупкий цветок".

