Спецоперация бойцов ГУР в Запорожской области: в воздух взлетела база ФСБ

Спецназовцы ГУР украинского Министерства обороны провели удачную спецоперацию на территории временно оккупированной Каменки-Днепровской в ​​Васильевском районе Запорожского региона. В результате уничтожены и существенно повреждены несколько важных объектов, которые захватчики приспособили для своих нужд, в частности, базировались здесь.

Бойцы ГУР уничтожили базу ФСБ фото - facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом сообщают представители пресс-службы Главного управления разведки.



После удачной работы группы спецназовцев эти помещения охвачены огнем, и захватчики не имеют возможности погасить горящие дома. При этом горит помещение бывшего управления Государственного казначейства.



"Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом, склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены. Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней. Точное количество убитых и раненых – уточняется, уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", — рассказывают о спецоперации представители Главного управления разведки.



Здесь также сообщили, что российские военнослужащие теперь установили комендантский час в городке с 7.00. В частности, над территорией Каменки-Днепровской кружат военные вертолеты. Спецназовцы не только сработали удачно, от их проведения спецоперации жители города не пострадали.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Контрнаступление ВСУ сделало свое дело – оккупанты ставят "референдум" на паузу". Все лето, назначенные оккупантами "властями" Херсонщины, коллаборанты делали заявления о том, что подготовка к так называемому "референдуму" вхождение захваченных россиянами областей в состав РФ идет полным ходом.



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