Специалисты по работе с истребителями F-16 уже в Украине: в Дании сделали интригующее заявление

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Кравцев Сергей
В Дании завершили подготовку 50 специалистов по работе с истребителями F-16. Большинство из них вернулись в Украину, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью TV2 рассказал глава Военно-воздушных сил Дании Ян Дам.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Журналисты называют подготовку военных и передачу самолетов одной из самых секретных военных операций Дании.
По словам Дама, на достижение решающего оперативного эффекта могут потребоваться "месяцы и годы".
Для эффективного использования F-16 требуется длительное развитие украинских Воздушных сил, наличие правильных боеприпасов и адаптация к сложным боевым задачам.
Военный говорит, что прошлый год на авиабазе Скридструп был очень напряженным, поскольку на подготовку пилотов F-16 надо три-четыре года, а украинцев обучают шесть-восемь месяцев. "Сейчас они отрабатывают ночные полеты, несмотря на то, что у нас самые короткие ночи в году. Но мы просто вынуждены это делать, чтобы пройти программу", — объясняет он.
Дания планирует подготовить до конца года около 20 пилотов, еще около 100 научат выполнять вспомогательные задачи.
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