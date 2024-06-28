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Специалисты по работе с истребителями F-16 уже в Украине: в Дании сделали интригующее заявление

В Дании раскрыли детали секретной операции

28 июня 2024, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Дании завершили подготовку 50 специалистов по работе с истребителями F-16. Большинство из них вернулись в Украину, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью TV2 рассказал глава Военно-воздушных сил Дании Ян Дам.

Специалисты по работе с истребителями F-16 уже в Украине: в Дании сделали интригующее заявление

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Журналисты называют подготовку военных и передачу самолетов одной из самых секретных военных операций Дании. 

По словам Дама, на достижение решающего оперативного эффекта могут потребоваться "месяцы и годы".

"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, пожалуй, должны быть более реалистичными. F-16, безусловно, окажут влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в ближайшие месяцы", — пояснил он.

Для эффективного использования F-16 требуется длительное развитие украинских Воздушных сил, наличие правильных боеприпасов и адаптация к сложным боевым задачам. 

"Моя рекомендация украинцам — научиться хорошо пользоваться этими самолетами, прежде чем брать на себя любые рискованные миссии. И именно об этом я говорю с командующим Воздушных сил Украины", — добавил Дам.

Военный говорит, что прошлый год на авиабазе Скридструп был очень напряженным, поскольку на подготовку пилотов F-16 надо три-четыре года, а украинцев обучают шесть-восемь месяцев. "Сейчас они отрабатывают ночные полеты, несмотря на то, что у нас самые короткие ночи в году. Но мы просто вынуждены это делать, чтобы пройти программу", — объясняет он.

Дания планирует подготовить до конца года около 20 пилотов, еще около 100 научат выполнять вспомогательные задачи. 

"Мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых поехали домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы начнем подготовку следующих 50", — сказал Дав, отметив, что первая команда пилотов еще не полностью подготовлена, но первые из них "очень близки к этому".

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Источник: https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-06-28-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine
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