Спасет ли условный срок от мобилизации. В Нацполиции ответили

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Максим Цуцкиридзе предположил, что суды выносят решение так, чтобы каждый имел возможность служить.
Максим Цуцкиридзе
Кроме того, он добавил, что наличие досудебного расследования или даже подозрения не является поводом не идти на фронт. Правда, по его словам, все же нужно обращать внимание на то, какая мера пресечения избрана судом. Если он разрешает свободное передвижение, то мужчина может идти служить.
При этом Цуцкиридзе рассказал, что работники Нацполиции по запросу коллег из стран Балтии установили лиц, которые там подозреваются в преступлении – похищение человека с убийством.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство , которые дают право осужденным гражданам вступать в ряды украинской армии. Действующие нормы законодательства не позволяют осужденным присоединиться к ВСУ. В частности, такой возможности не имеют как те, кто сейчас отбывает наказание, так и те, кто уже отбыл наказание. Из-за норм действующего законодательства сотрудники ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.
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