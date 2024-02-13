Спасет ли условный срок от мобилизации. В Нацполиции ответили

Максим Цуцкиридзе предположил, что суды выносят решение так, чтобы каждый имел возможность служить.

Максим Цуцкиридзе

"Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была",

— добавил Цуцкиридзе.

Кроме того, он добавил, что наличие досудебного расследования или даже подозрения не является поводом не идти на фронт. Правда, по его словам, все же нужно обращать внимание на то, какая мера пресечения избрана судом. Если он разрешает свободное передвижение, то мужчина может идти служить.

При этом Цуцкиридзе рассказал, что работники Нацполиции по запросу коллег из стран Балтии установили лиц, которые там подозреваются в преступлении – похищение человека с убийством.

"Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну. Когда он нам откровенно подтвердил наши наработки, мы ему вручили подозрение , а меру пресечения не выбирали",

– заявил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство , которые дают право осужденным гражданам вступать в ряды украинской армии. Действующие нормы законодательства не позволяют осужденным присоединиться к ВСУ. В частности, такой возможности не имеют как те, кто сейчас отбывает наказание, так и те, кто уже отбыл наказание. Из-за норм действующего законодательства сотрудники ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.



