Спасение от российских дронов: какое оружие уже испытывает Украина

До конца 2024 года на вооружении Сил обороны могут появиться ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology. Но прежде, ракеты должны пройти испытания. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Отмечается, что о поставках ракет шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством Frankenburg Technology.

Как отметили в оборонном ведомстве, первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия дронам и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

Исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм акцентировал, что цель компании – выиграть эту войну.

"Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", – поделился Салм.

Он отметил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка сообщает, что страна-агрессор смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине. Поэтому в ближайшее время эту проблему решить трудно.

В сводке отмечается, 2000 дронов-камикадзе были запущены российскими войсками против Украины в течение октября 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и значительно увеличивается третий месяц подряд.

По данным британской разведки, благодаря продолжающимся российским инвестициям в ряд беспилотных летательных аппаратов, диверсификации поставок и расширению стартовых площадок, темпы ударов постоянно растут с середины 2024 года.



