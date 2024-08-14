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Спасательный круг: Украина откроет гуманитарные коридоры из Курской области

Украина обеспечит эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта в Курской области

сегодня, 17:38
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Черновалова Кристина

Украина готовится открыть гуманитарные коридоры для эвакуации людей из приграничной Курской области. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Telegram. 

Спасательный круг: Украина откроет гуманитарные коридоры из Курской области

Украина откроет гуманитарные коридоры из Курской области

По словам Верещук, данная мера направлена на защиту украинских приграничных областей, в частности, Сумщины. Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к Украине, где находятся гражданские россияне, которые подпадают под защиту международного гуманитарного права. Украина заявляет о полном соблюдении этих норм и гарантирует безопасность для тех, кто будет эвакуирован через гуманитарные коридоры.

Сама концепция гуманитарных коридоров предполагает не только перемещение людей, но и обеспечение их гуманитарной помощью. Верещук подчеркнула, что гуманитарные операции будут проводиться украинскими военными, а также будет открыт доступ для международных гуманитарных организаций, которые смогут оказывать помощь и мониторить ситуацию в зоне конфликта.

На данный момент, как отмечает вице-премьер-министр, идет активная подготовка к реализации этого плана. Проводятся консультации с международными партнерами и гуманитарными организациями, чтобы обеспечить максимально безопасные условия для эвакуации.

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Источник: https://www.unian.net/war/novosti-kursk-ukraina-otkroet-gumanitarnye-koridory-vazhnye-detali-12727863.html
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