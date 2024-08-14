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Операция в Курске заставила россиян обратить внимание на войну

Украинская армия достигла успеха в Курске и поставила под вопрос планы Путина

сегодня, 16:14
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Черновалова Кристина

В недавней операции в Курской области украинские войска не только успешно прорвали линию фронта, но и серьезно подорвали позиции российского руководства, усилив кризис в самом сердце Кремля. Об этом пишет The Washington Post.

Операция в Курске заставила россиян обратить внимание на войну

Операция в Курске заставила россиян обратить внимание на войну

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль пытался наложить на украинское общество свой "неоимпериалистический реваншизм", полностью игнорируя украинский суверенитет и стремясь вернуть страну в "объятия" большой России. 

"Эти ошибки были развеяны упорным сопротивлением Украины и всплеском украинского национализма, который сопровождал ее военные усилия. И теперь, вместо восстановления исчезнувшей российской империи, Путин наблюдает, как становятся все более очевидными уязвимые места его собственной страны,– пишут в The Washington Post.

За прошедшую неделю украинские войска достигли значительных успехов, опережая продвижение российских сил на протяжении всего года. Результаты операции вызвали бурю обсуждений среди российского военного и политического руководства о потерях и ошибках. Кроме того, российские войска были замечены в бомбардировке собственной территории, что еще больше усилило внутренний и международный осуждение действий России.

"Вторжение явно достигло по крайней мере одной украинской цели: прорваться сквозь дымку российского самодовольства относительно войны – которая имела ограниченное влияние на жизнь большинства обычных россиян,– написали в издании.

Отчаянные попытки российской администрации скрыть масштабы катастрофы лишь усиливают интерес и внимание к ситуации в регионе, как со стороны российских граждан, так и мировой общественности. 

Читайте также на портале “Комментарии” — 13 августа Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что договорился об эвакуации местных жителей на территорию временно оккупированной Запорожской области. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему Россия приняла решение отправить жителей Курской области в Украину, а не в другие области РФ.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/08/14/ukraine-kursk-putin-analysis/
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