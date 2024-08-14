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Почему Россия вывозит переселенцев из Курской области в Украину, а не на другие территории РФ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации россиян на территорию Украины.

сегодня, 15:45
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Автор:
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Slava Kot

13 августа Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что договорился об эвакуации местных жителей на территорию временно оккупированной Запорожской области. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему Россия приняла решение отправить жителей Курской области в Украину, а не в другие области РФ.

Почему Россия вывозит переселенцев из Курской области в Украину, а не на другие территории РФ

Россиян эвакуируют на временно оккупированные территории Украины. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации указывает на три основных причины, почему российские власти приняли решение отправлять жителей Курщины на оккупированную территорию Украины. Первая заключается в том, что Россия стремится скрыть беженцев из Курской области от жителей других регионов, чтобы те не рассказали правду о российской армии, в частности, бегство кадыровцев и не выражали недовольство политикой Путина из-за которой они покинули свои дома.

Также в Кремле боятся распространения информации, что украинские военные нормально относятся к гражданским, ведь российская пропаганда пытается очернить ВСУ, называя их "нацистами" и "убийцами".

Кроме того, Россия не хочет заселять жителей Курской области в другие регионы, чтобы не вызвать гуманитарный кризис и продемонстрировать видимость контроля ситуации.

"Главная задача кремля сейчас – это контролируемый инфопоток, чтобы люди в москве и других крупных городах россии никак не сталкивались с беженцами и не имели повода задумываться о последствиях развязанной путиным войны против Украины для простых россиян", — заключает Центр противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сможет ли Путин ответить за украинское наступление в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что украинская авиация присоединилась к ударам по Курской области.



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