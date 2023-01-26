Спас сотни жизней: на войне погиб известный боевой медик Роман Бабич

Еще один народный герой Украины и боевой медик, имевший позывной "Диск" – Роман Бабич отдал свою жизнь, чтобы ускорить нашу победу. Как доброволец, с 2014 года Роман был участником военных действий на Донбассе. Об этой печальной новости сообщил в социальных сетях Александр Мамай.

Роман Бабич погиб на фронте (фото из открытых источников)

"Хорошие новости на сегодняшний день закончились. Вот и плохая. На фронте погиб Роман Бабич – Народный Герой Украины, боевой медик. Он лично занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песков, Водяного, Опросного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит", – рассказал о герое журналист.

Он утверждает, что народный герой спас сотни жизней украинских военных. Чьих-то сыновей, мужчин, отцов детей.

"Познакомились с Романом в 2015 году во время съемок в селе Водяное. К сожалению, идут лучшие...", — с горечью резюмирует Мамай.

Если подробнее, Роман Бабич стал спасателем на линии фронта для почти 600 украинских военнослужащих. Такие данные приводят волонтеры, представляющие проект "Ветераны.UA".

Боевой медик был военнослужащим 1-го механизированного батальона 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады и геройски погиб, приближая нашу победу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Во время жестоких сражений с захватчиками в районе Бахмута погиб известный 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар. О том, что спортсмен пал в боях в Донецкой области, информируют на странице Skate Ukraine в социальных сетях. Как утверждают представители этой организации, харьковский спортсмен погиб 23 января.

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