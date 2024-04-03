Создание спецтрибунала для РФ в Гааге поддержали много стран: кто именно

В ходе конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге идею о создании спецтрибунала для РФ за преступления в Украине во время войны поддерживают делегации 44 стран. Всего здесь участвовало 57 стран.

Спецтрибунал для России в Гааге (фото из открытых источников)

Об этом сообщают в пресс-службе правительства Нидерландов. Соответствующую декларацию приняли по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Документ подписали представители Албании, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии , Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словении, Испании, Швеции, Украины, Великобритании и США.

Отмечено, что эти страны подтвердили решительное осуждение актов агрессии со стороны РФ против Украины.

"Эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН является нарушением международного права, которое влечет за собой государственную ответственность РФ, угрожающие международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают. демократические ценности", — говорится в заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден отдал приказ передать доказательства военных преступлений РФ в Украине суду в Гааге. Президент США Джо Байден без огласки распорядился передать доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, Международному уголовному суду в Гааге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.