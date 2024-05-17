Выдача права на бронирование от мобилизации сотрудникам компаний, которые на самом деле не являются критически важными для экономики и обороны Украины, создает "окно возможностей" для уклонистов, таким образом избегающих призыва в ряды украинской армии.

В ВСУ раскритиковали подход правительства к бронированию от мобилизации. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, предоставление права бронировать сотрудников различных компаний дает возможность уклонистам обходить законодательство о мобилизации.

"Главная проблема бронирования в таких компаниях, как Glovo или Favbet – превращение их в очередное "окно возможностей" для особо умных, не желающих идти в армию. Там уже спрятались уклонисты, потому что могут обойти закон и не оформляться официально", — отметил Максим Жорин.

При этом офицер ВСУ отметил с иронией кардинальное изменение толкования понятия "критическая инфраструктура".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.