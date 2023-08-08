Союзник Украины тайно выкупил танки Leopard: они уже на пути в Украину

Танки Leopard 1. Фото из открытых источников

7 августа первые танки Leopard 1 были отправлены из Бельгии в Украину. Танки были выведены бельгийской армией и хранились на складах OIP Land Systems в Турне, которая их отремонтировала и продала неназванному союзнику Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BusinessAM.

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Из-за значительного сокращения и экономии Министерство обороны Бельгии вывело из строя всю тяжелую гусеничную технику, в частности это касается и танков Leopard 1. Их было решено заменить на легкие бронетранспортеры на колесах. Минобороны Бельгии продала танки на склад компании OIP Land Systems по дешевой цене в 15 тыс. евро, ведь не имела ангаров для их размещения.

После полномасштабного вторжения Бельгия посылала Украине разную военную помощь, однако не танки Leopard 1 со складов OIP Land Systems.

"Была проведена работа, чтобы снова их отремонтировать, но компания просит до 500 тыс. евро за танк. Я понимаю, что работа не бесплатная, но наценка слишком велика", — пояснила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Однако другой партнер Украины считает по-другому. Неназванный украинский союзник приобрел все 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems и после полного ремонта часть из них уже отправилась в Украину. Танки также получат новую систему вооружения во время визита в Германию и Италию.

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